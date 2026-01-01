OpenText Core Data Discovery & Risk Insights
Sensitive data discovery, classification, and governance across cloud and on-prem
OpenText Core Data Discovery & Risk Insights
Sensitive data discovery, classification, and governance across cloud and on-prem
OpenText Core Data Discovery & Risk Insights Description
OpenText Core Data Discovery & Risk Insights (formerly Voltage) is a data security solution that discovers, classifies, and manages sensitive information across cloud and on-premises environments. The platform uses AI-powered capabilities to identify and classify sensitive data types including personally identifiable information (PII) across multiple data sources. The solution provides data risk visualization with real-time scoring by location, type, and sensitivity level. It supports multilingual data discovery across 40+ languages and includes 95+ compliance-ready grammars covering global data privacy regulations including GDPR and HIPAA. The platform offers automated data management workflows for protection, deletion, export, and legal hold operations. It includes capabilities for defensible deletion, data deduplication, and sampling to reduce storage costs and breach exposure. The solution can de-identify and score data for AI/ML training purposes while maintaining privacy and compliance standards. Core Data Discovery & Risk Insights features a cloud-first architecture designed for deployment within 24 hours. It connects to various data repositories including file systems, databases, cloud storage, email systems, and collaboration platforms. The platform provides context-aware file protection and supports data retention policies and governance requirements.
OpenText Core Data Discovery & Risk Insights FAQ
Common questions about OpenText Core Data Discovery & Risk Insights including features, pricing, alternatives, and user reviews.
OpenText Core Data Discovery & Risk Insights is Sensitive data discovery, classification, and governance across cloud and on-prem developed by OpenText. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Powered Security, Cloud Security, Compliance.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership