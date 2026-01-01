OpenText Core Data Discovery & Risk Insights Logo

OpenText Core Data Discovery & Risk Insights

Sensitive data discovery, classification, and governance across cloud and on-prem

Data Protection
OpenText Core Data Discovery & Risk Insights Description

OpenText Core Data Discovery & Risk Insights (formerly Voltage) is a data security solution that discovers, classifies, and manages sensitive information across cloud and on-premises environments. The platform uses AI-powered capabilities to identify and classify sensitive data types including personally identifiable information (PII) across multiple data sources. The solution provides data risk visualization with real-time scoring by location, type, and sensitivity level. It supports multilingual data discovery across 40+ languages and includes 95+ compliance-ready grammars covering global data privacy regulations including GDPR and HIPAA. The platform offers automated data management workflows for protection, deletion, export, and legal hold operations. It includes capabilities for defensible deletion, data deduplication, and sampling to reduce storage costs and breach exposure. The solution can de-identify and score data for AI/ML training purposes while maintaining privacy and compliance standards. Core Data Discovery & Risk Insights features a cloud-first architecture designed for deployment within 24 hours. It connects to various data repositories including file systems, databases, cloud storage, email systems, and collaboration platforms. The platform provides context-aware file protection and supports data retention policies and governance requirements.

