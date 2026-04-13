Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Dam Secure is a commercial static application security testing tool by Dam Secure. Promptfoo Code Scanning / GitHub Action is a free static application security testing tool by Promptfoo. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best static application security testing fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Promptfoo Code Scanning / GitHub Action
Development teams shipping LLM applications into production need Promptfoo Code Scanning because it catches prompt injection and indirect prompt injection attacks that static SAST tools simply don't know how to look for. The GitHub Action integrates directly into CI/CD without requiring separate infrastructure, making it free to run on every pull request across your entire codebase. Skip this if your LLM usage is limited to off-the-shelf chatbots with no custom prompts or agentic logic; the signal-to-noise ratio drops sharply when you're not actually building LLM features.
IDE-native guardrails that enforce security rules on AI-generated code in real time.
GitHub Action scanner for LLM-specific app vulnerabilities like prompt injection.
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Common questions about comparing Dam Secure vs Promptfoo Code Scanning / GitHub Action for your static application security testing needs.
Dam Secure: IDE-native guardrails that enforce security rules on AI-generated code in real time. built by Dam Secure. Core capabilities include Plain English security rule definition, IDE-native real-time security enforcement, Paved roads (predefined approved security patterns)..
Promptfoo Code Scanning / GitHub Action: GitHub Action scanner for LLM-specific app vulnerabilities like prompt injection. built by Promptfoo. Core capabilities include Detection of prompt injection vulnerabilities in LLM applications, Identification of data exfiltration vectors via indirect prompt injection, PII exposure detection in LLM inputs and logs..
Both serve the Static Application Security Testing market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Dam Secure differentiates with Plain English security rule definition, IDE-native real-time security enforcement, Paved roads (predefined approved security patterns). Promptfoo Code Scanning / GitHub Action differentiates with Detection of prompt injection vulnerabilities in LLM applications, Identification of data exfiltration vectors via indirect prompt injection, PII exposure detection in LLM inputs and logs.
Dam Secure is developed by Dam Secure. Promptfoo Code Scanning / GitHub Action is developed by Promptfoo. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Dam Secure and Promptfoo Code Scanning / GitHub Action serve similar Static Application Security Testing use cases: both are Static Application Security Testing tools, both cover GenAI Security, Agentic AI Security, DEVSECOPS. Key differences: Dam Secure is Commercial while Promptfoo Code Scanning / GitHub Action is Free. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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