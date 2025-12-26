Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
CyCognito Contextualization is a commercial external attack surface management tool by CyCognito. CyCognito Remediation is a commercial external attack surface management tool by CyCognito. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best external attack surface management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise security teams drowning in asset inventory noise will find value in CyCognito Contextualization's ability to automatically rank assets by business context and attacker appeal rather than by raw vulnerability count. The platform maps organizational structure alongside asset interconnections to surface attack paths most likely to matter, which directly addresses the NIST ID.AM and ID.RA gaps most teams struggle with. Skip this if your team lacks the maturity to act on prioritized findings quickly; contextualization only works when you can operationalize what it surfaces.
Attack surface asset classification and contextualization platform
External attack surface mgmt platform with remediation acceleration features
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Common questions about comparing CyCognito Contextualization vs CyCognito Remediation for your external attack surface management needs.
CyCognito Contextualization: Attack surface asset classification and contextualization platform. built by CyCognito. Core capabilities include Automatic asset classification by business context and ownership, Asset Attractiveness metric assessment, Asset Discoverability metric assessment..
CyCognito Remediation: External attack surface mgmt platform with remediation acceleration features. built by CyCognito. Core capabilities include Risk-based prioritization of security issues, Automated discovery of unknown and unmanaged assets, Active security testing on live assets..
Both serve the External Attack Surface Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Both tools share capabilities in attack path visualization. CyCognito Contextualization differentiates with Automatic asset classification by business context and ownership, Asset Attractiveness metric assessment, Asset Discoverability metric assessment. CyCognito Remediation differentiates with Risk-based prioritization of security issues, Automated discovery of unknown and unmanaged assets, Active security testing on live assets.
CyCognito Contextualization is developed by CyCognito. CyCognito Remediation is developed by CyCognito. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
CyCognito Contextualization and CyCognito Remediation serve similar External Attack Surface Management use cases: both are External Attack Surface Management tools, both cover Attack Paths. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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