Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Bitdefender GravityZone CSPM+ is a commercial cloud security posture management tool by Bitdefender. Fluid Attacks CSPM is a commercial cloud security posture management tool by Fluid Attacks. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cloud security posture management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise teams managing multi-cloud infrastructure across AWS, Azure, and Google Cloud should consider Bitdefender GravityZone CSPM+ primarily for its CIEM capabilities and identity risk visualization, which address the ID.AA and ID.RA gaps most organizations struggle to close. The agentless architecture and integration with GravityZone XDR for consolidated threat signals means you're not bolting on yet another disconnected tool. Skip this if your priority is deep vulnerability scanning or if you need strong incident recovery workflows; GravityZone CSPM+ prioritizes detection and compliance mapping over forensics and recovery orchestration.
Mid-market and enterprise teams managing multi-cloud infrastructure across AWS, Azure, and GCP should pick Fluid Attacks CSPM for its reattack verification capability, which actually validates that fixes work instead of just flagging misconfigurations. The AI-assisted remediation with custom fix options and pentester support addresses the gap most teams face in ID.RA Risk Assessment, turning vulnerability discovery into closure. Skip this if your organization needs a single platform covering code scanning, container security, and cloud posture in one pane; Fluid Attacks is deliberately cloud-posture focused.
Cloud security posture mgmt with CIEM, compliance mapping & threat detection
CSPM tool for continuous vulnerability scanning across cloud providers
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Common questions about comparing Bitdefender GravityZone CSPM+ vs Fluid Attacks CSPM for your cloud security posture management needs.
Bitdefender GravityZone CSPM+: Cloud security posture mgmt with CIEM, compliance mapping & threat detection. built by Bitdefender. Core capabilities include Cloud asset inventory and visibility across AWS, Azure, and Google Cloud, Automated misconfiguration detection and prioritization, Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) for identifying over-privileged identities..
Fluid Attacks CSPM: CSPM tool for continuous vulnerability scanning across cloud providers. built by Fluid Attacks. Core capabilities include Continuous vulnerability scanning across AWS, Azure, and Google Cloud Platform, Cloud misconfiguration detection, Detailed vulnerability reporting through centralized platform..
Both serve the Cloud Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Bitdefender GravityZone CSPM+ differentiates with Cloud asset inventory and visibility across AWS, Azure, and Google Cloud, Automated misconfiguration detection and prioritization, Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) for identifying over-privileged identities. Fluid Attacks CSPM differentiates with Continuous vulnerability scanning across AWS, Azure, and Google Cloud Platform, Cloud misconfiguration detection, Detailed vulnerability reporting through centralized platform.
Bitdefender GravityZone CSPM+ is developed by Bitdefender. Fluid Attacks CSPM is developed by Fluid Attacks. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Bitdefender GravityZone CSPM+ integrates with AWS, Azure, Google Cloud. Fluid Attacks CSPM integrates with Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Bitdefender GravityZone CSPM+ and Fluid Attacks CSPM serve similar Cloud Security Posture Management use cases: both are Cloud Security Posture Management tools, both cover AWS, Azure, GCP. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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