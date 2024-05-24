CybersecTools API access is now live!Learn More

Arkime vs Cienaga Systems Virtual Appliance

Arkime

Arkime

Arkime is an open-source network capture and analysis tool that provides comprehensive network visibility, facilitating swift identification and resolution of security and network issues.

Network Detection and Response
 Open Source
Cienaga Systems Virtual Appliance

Cienaga Systems Virtual Appliance

Passive network perimeter appliance for detecting known & unknown attacks.

Network Detection and Response
 Commercial
Side-by-Side Comparison

Feature
Arkime
Cienaga Systems Virtual Appliance
Pricing Model
Free
Commercial
Category
Network Detection and Response
Network Detection and Response
Verified Vendor
Deployment & Fit
Deployment Type
On-Premises
Company Size Fit
SMB, Mid-Market, Enterprise
Company Information
Company
Cienaga Systems
Headquarters
Lakewood Ranch, Florida, United States
Founded, Size & Funding
Get via API
Use Cases & Capabilities
Incident Response
Network Analysis
Network Security
Packet Capture
Open Source
Security Monitoring
Network Monitoring
Network Traffic Analysis
Intrusion Detection
Threat Detection
Network Traffic
Windows
NIST CSF 2.0 Coverage

Arkime

GV0/6
ID0/3
PR0/5
DE0/2
RS0/4
RC0/2
Total0/22 categories

Cienaga Systems Virtual Appliance

GV0/6
ID0/3
PR0/5
DE2/2
RS0/4
RC0/2
Total2/22 categories
Core Features

Integrations

Community
Community Votes
1
0
Bookmarks
User Reviews

Arkime vs Cienaga Systems Virtual Appliance: Complete 2026 Comparison

Choosing between Arkime and Cienaga Systems Virtual Appliance for your network detection and response needs? This comprehensive comparison analyzes both tools across key dimensions including features, pricing, integrations, and user reviews to help you make an informed decision.

Arkime: Arkime is an open-source network capture and analysis tool that provides comprehensive network visibility, facilitating swift identification and resolution of security and network issues.

Cienaga Systems Virtual Appliance: Passive network perimeter appliance for detecting known & unknown attacks.

Frequently Asked Questions

What is the difference between Arkime vs Cienaga Systems Virtual Appliance?

Arkime, Cienaga Systems Virtual Appliance are all Network Detection and Response solutions. Arkime Arkime is an open-source network capture and analysis tool that provides comprehensive network visib. Cienaga Systems Virtual Appliance Passive network perimeter appliance for detecting known & unknown attacks.. The main differences lie in their feature sets, pricing models, and integration capabilities.

Which is the best: Arkime vs Cienaga Systems Virtual Appliance?

The choice between Arkime vs Cienaga Systems Virtual Appliance depends on your specific requirements. Arkime is free to use, while Cienaga Systems Virtual Appliance is a commercial solution. Consider factors like your budget, team size, required integrations, and specific security needs when making your decision.

What are the pricing differences between Arkime vs Cienaga Systems Virtual Appliance?

Arkime is Free, Cienaga Systems Virtual Appliance is Commercial. Arkime offers a free tier or is completely free to use. Contact each vendor for detailed pricing information.

Is Arkime a good alternative to Cienaga Systems Virtual Appliance?

Yes, Arkime can be considered as an alternative to Cienaga Systems Virtual Appliance for Network Detection and Response needs. Both tools offer Network Detection and Response capabilities, though they may differ in specific features, pricing, and ease of use. Compare their feature sets above to determine which better fits your organization's requirements.

Can Arkime and Cienaga Systems Virtual Appliance be used together?

Depending on your security architecture, Arkime and Cienaga Systems Virtual Appliance might complement each other as part of a defense-in-depth strategy. However, as both are Network Detection and Response tools, most organizations choose one primary solution. Evaluate your specific needs and consider consulting with security professionals for the best approach.

