Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Anonos Data Embassy is a commercial data masking & synthetic data tool by Anonos. Randtronics DPM easyData is a commercial data masking & synthetic data tool by Randtronics. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data masking & synthetic data fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Teams managing regulated cross-border data flows will find Data Embassy's policy-enforcement approach stronger than traditional masking tools; it digitizes compliance requirements into executable controls rather than leaving enforcement to manual review. The platform covers three NIST CSF 2.0 functions (ID.AM, PR.DS, GV.SC) including explicit supply chain risk management, which maps directly to data residency and third-party transfer auditing. Skip this if your priority is real-time detection of data exfiltration; Data Embassy protects data in motion and at rest through policy, not behavioral monitoring.
Mid-market and enterprise teams protecting sensitive data across SQL databases and flat files without custom code will find DPM easyData's agentless connectors and format-preserving encryption straightforward to deploy. FIPS 140-3 L3/4 and Common Criteria EAL 4+/5+ certification with AES-256 and HSM support satisfy regulated compliance requirements; the Database Clientless option eliminates agent overhead across PostgreSQL, MySQL, Oracle, and MariaDB. Skip this if you need application-layer tokenization at scale or cross-platform file masking beyond structured databases; DPM easyData's strength is field-level database protection, not ecosystem coverage.
Data protection platform enforcing policies for secure cross-border data use.
Field-level data protection via encryption, masking & tokenization for DBs and files.
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Common questions about comparing Anonos Data Embassy vs Randtronics DPM easyData for your data masking & synthetic data needs.
Anonos Data Embassy: Data protection platform enforcing policies for secure cross-border data use. built by Anonos. Core capabilities include Digitizes and enforces data protection policies beyond controlled perimeters, Cross-border data transfer compliance, Data security and accuracy for AI workflows..
Randtronics DPM easyData: Field-level data protection via encryption, masking & tokenization for DBs and files. built by Randtronics. Core capabilities include Field-level encryption, format-preserved encryption, masking, tokenization, anonymization, and pseudonymization, No-code database FLP via Database Connector (MS SQL, Oracle), No-code agentless database FLP via Database Clientless (MS SQL, MariaDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle)..
Both serve the Data Masking & Synthetic Data market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Anonos Data Embassy differentiates with Digitizes and enforces data protection policies beyond controlled perimeters, Cross-border data transfer compliance, Data security and accuracy for AI workflows. Randtronics DPM easyData differentiates with Field-level encryption, format-preserved encryption, masking, tokenization, anonymization, and pseudonymization, No-code database FLP via Database Connector (MS SQL, Oracle), No-code agentless database FLP via Database Clientless (MS SQL, MariaDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle).
Anonos Data Embassy is developed by Anonos. Randtronics DPM easyData is developed by Randtronics. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Anonos Data Embassy and Randtronics DPM easyData serve similar Data Masking & Synthetic Data use cases: both are Data Masking & Synthetic Data tools, both cover Tokenization. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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