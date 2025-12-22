Features, pricing, ratings, and pros & cons — compared head-to-head.
Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM) is a commercial cloud security posture management tool by Aikido Security. Cavirin Multi-Tenant Security Solution is a commercial cloud security posture management tool by Cavirin Systems. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best cloud security posture management fit for your security stack.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Cavirin Multi-Tenant Security Solution
Enterprise security teams managing hybrid cloud sprawl across AWS, Azure, and GCP will find Cavirin Multi-Tenant Security Solution valuable for its ability to enforce policy and track compliance posture in parallel across tenants without forcing architectural changes. The platform covers asset discovery through continuous monitoring and risk assessment across all three major clouds plus Kubernetes environments, hitting the full left side of NIST CSF 2.0. Skip this if your organization runs single-cloud or primarily on-premises; the multi-tenant strength is wasted on simpler deployments.
CSPM tool for AWS, Azure, and GCP with misconfig detection and compliance
Multi-tenant security & compliance mgmt platform for hybrid cloud.
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Common questions about comparing Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM) vs Cavirin Multi-Tenant Security Solution for your cloud security posture management needs.
Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM): CSPM tool for AWS, Azure, and GCP with misconfig detection and compliance. built by Aikido Security. Core capabilities include Agentless cloud scanning across AWS, Azure, and GCP, Misconfiguration and overly permissive IAM detection, Container image vulnerability scanning with deduplication..
Cavirin Multi-Tenant Security Solution: Multi-tenant security & compliance mgmt platform for hybrid cloud. built by Cavirin Systems. Core capabilities include Multi-tenant security management, Hybrid cloud security and compliance management, Security posture management across cloud environments..
Both serve the Cloud Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM) differentiates with Agentless cloud scanning across AWS, Azure, and GCP, Misconfiguration and overly permissive IAM detection, Container image vulnerability scanning with deduplication. Cavirin Multi-Tenant Security Solution differentiates with Multi-tenant security management, Hybrid cloud security and compliance management, Security posture management across cloud environments.
Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM) is developed by Aikido Security. Cavirin Multi-Tenant Security Solution is developed by Cavirin Systems. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM) integrates with Vanta, Drata. Cavirin Multi-Tenant Security Solution integrates with AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes. Check integration compatibility with your existing security stack before deciding.
Aikido Cloud Security Posture Management (CSPM) and Cavirin Multi-Tenant Security Solution serve similar Cloud Security Posture Management use cases: both are Cloud Security Posture Management tools, both cover AWS, Azure, GCP. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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