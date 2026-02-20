Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
Aceiss is a commercial identity governance and administration tool by Aceiss. Memority Identity Factory 360° is a commercial identity governance and administration tool by Memority. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best identity governance and administration fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, integrations, company size fit, here is our conclusion:
Mid-market and enterprise teams wrestling with shadow access and permission creep will find real value in Aceiss for GitHub, where it monitors repository access patterns continuously rather than waiting for annual reviews. The agent-based approach delivers visibility into unauthorized access attempts and anomalous privilege combinations that rules-based systems miss, directly addressing NIST DE.CM and PR.AA. Skip this if you need broad IAM federation or SSO enforcement across your entire infrastructure; Aceiss is narrowly focused on detecting access anomalies after the fact, not preventing bad access decisions upfront.
Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring.
SaaS IAM platform covering IGA, SSO, MFA, and CIAM for all identity types.
Access NIST CSF 2.0 data from thousands of security products via MCP to assess your stack coverage.Access via MCP
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Common questions about comparing Aceiss vs Memority Identity Factory 360° for your identity governance and administration needs.
Aceiss: Access security platform detecting unauthorized user access via continuous monitoring. built by Aceiss. Core capabilities include Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization..
Memority Identity Factory 360°: SaaS IAM platform covering IGA, SSO, MFA, and CIAM for all identity types. built by Memority. Core capabilities include Identity lifecycle management (IGA), Single Sign-On (SSO) and identity federation, Multi-factor authentication (MFA)..
Both serve the Identity Governance and Administration market but differ in approach, feature depth, and target audience.
Aceiss differentiates with Continuous control monitoring of user accounts, permissions, and activity via agent installation, Risk assessments identifying unauthorized access patterns, anomalous behavior, and dangerous privilege combinations, Real-time visibility and analytics over user access privileges across the organization. Memority Identity Factory 360° differentiates with Identity lifecycle management (IGA), Single Sign-On (SSO) and identity federation, Multi-factor authentication (MFA).
Aceiss is developed by Aceiss. Memority Identity Factory 360° is developed by Memority. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
Aceiss and Memority Identity Factory 360° serve similar Identity Governance and Administration use cases: both are Identity Governance and Administration tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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