Features, pricing, ratings, and pros and cons, compared head to head.
1touch.io Kontxtual™ is a commercial data security posture management tool by 1touch.io. Secuvy DSPM is a commercial data security posture management tool by Secuvy. Compare features, ratings, integrations, and community reviews side by side to find the best data security posture management fit for your security stack. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Based on our analysis of NIST CSF 2.0 coverage, core features, company size fit, deployment model, here is our conclusion:
Enterprise and mid-market security teams drowning in data sprawl across cloud, SaaS, and on-premises systems need Kontxtual because its AI classification hits 98.6% accuracy on what data actually exists and where it lives, which most discovery tools botch. The multidimensional data graph maps relationships between data, identities, and policies in ways that turn discovery into actionable governance, and automated enforcement for GDPR and HIPAA frameworks cuts the manual compliance work most teams still do. Skip this if your organization runs primarily on a single cloud platform with minimal SaaS adoption; you'll overpay for breadth you don't need.
Mid-market and enterprise security teams drowning in data discovery backlogs will see immediate ROI from Secuvy DSPM because its self-learning classification engine cuts manual tagging work by weeks, not months. The platform maps sensitive data to identity and permission risk in a single pass, hitting NIST ID.AM and PR.DS simultaneously where most competitors force separate tools. Skip this if you need real-time breach response automation; Secuvy prioritizes discovery and classification over incident containment.
AI-first data intelligence platform for unified visibility & control
DSPM platform for sensitive data discovery, classification, and risk prioritization.
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Common questions about comparing 1touch.io Kontxtual™ vs Secuvy DSPM for your data security posture management needs.
1touch.io Kontxtual™: AI-first data intelligence platform for unified visibility & control. built by 1touch.io. Core capabilities include Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks..
Secuvy DSPM: DSPM platform for sensitive data discovery, classification, and risk prioritization. built by Secuvy. Core capabilities include Automated sensitive data discovery across the data estate, Self-learning data classification with iterative improvement, Exposure identification correlating data, identities, and permissions..
Both serve the Data Security Posture Management market but differ in approach, feature depth, and target audience.
1touch.io Kontxtual™ differentiates with Continuous data discovery across cloud, SaaS, on-premises, mainframe, and hybrid environments, Contextual classification with 98.6% validated accuracy, Multidimensional data graph mapping relationships between data, identities, flows, policies, and risks. Secuvy DSPM differentiates with Automated sensitive data discovery across the data estate, Self-learning data classification with iterative improvement, Exposure identification correlating data, identities, and permissions.
1touch.io Kontxtual™ is developed by 1touch.io. Secuvy DSPM is developed by Secuvy. Vendor maturity, funding stage, and team size can be important factors when evaluating long-term viability and support quality.
1touch.io Kontxtual™ and Secuvy DSPM serve similar Data Security Posture Management use cases: both are Data Security Posture Management tools. Review the feature comparison above to determine which fits your requirements.
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