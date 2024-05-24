Grafana Cloud Metrics Logo

Grafana Cloud Metrics

Managed metrics service for visualizing, alerting, and analyzing metric data

Security Operations Commercial
Grafana Cloud Metrics Description

Grafana Cloud Metrics is a managed metrics service within Grafana Cloud that provides metric data visualization, alerting, and analysis capabilities. The service is powered by Grafana Mimir and designed to handle high cardinality data in cloud native infrastructures with horizontal scaling capabilities. The platform offers 100% Prometheus compatibility including remote-write, PromQL, alerting, and query builder functionality. It includes a sharded query engine for improved query performance and a scalable compactor tested up to 1 billion active series. The service supports high availability, durable storage, and out-of-order sample ingestion. Grafana Cloud Metrics provides cardinality analysis dashboards for visualizing high cardinality metrics and labels. Usage groups enable tracking and attribution of metric volume to specific teams, services, or products. The platform includes tools to identify unused and partially used metrics for cost optimization. The service supports multiple metric formats including Prometheus, Graphite, Datadog, InfluxDB, and OpenTelemetry metrics without requiring re-instrumentation of agents or application code. It integrates with the broader Grafana Cloud platform for correlating metrics with logs and traces. The platform includes out-of-the-box integrations for Kubernetes monitoring and commonly used software infrastructure. It provides Metrics Drilldown for browsing Prometheus-compatible metrics through a queryless interface. Data retention ranges from 14 days in the free tier to 13 months in paid tiers, with custom retention available for enterprise customers.

Grafana Cloud Metrics FAQ

Common questions about Grafana Cloud Metrics including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Grafana Cloud Metrics is Managed metrics service for visualizing, alerting, and analyzing metric data developed by Grafana Labs. It is a Security Operations solution designed to help security teams with Observability, Monitoring, Cloud.

