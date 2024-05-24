Grafana Logo

Grafana is a data visualization and monitoring platform that enables users to query, visualize, alert on, and analyze data from multiple sources through customizable dashboards. The platform does not require data ingestion to a backend store, instead connecting to existing data sources through plugins and APIs to provide unified visibility across different systems. The platform supports multiple data visualization types including time series graphs, heatmaps, histograms, geomaps, tables, gauges, bar charts, and pie charts. Users can create dashboards that combine data from various sources including Kubernetes clusters, cloud services, and other infrastructure components. Grafana includes alerting capabilities that allow users to create, manage, and silence alerts within a single interface. The platform provides transformation features for renaming, summarizing, combining, and performing calculations across different queries and data sources. The platform offers data source plugins that connect to existing systems via APIs and render data in real time. It includes built-in support for correlating metrics, logs, and traces, with specific integration for Grafana Tempo for distributed tracing. Grafana is available in three editions: a free tier with limited users and community support, a Pro tier with pay-as-you-go pricing, and an Enterprise tier with annual commitments that includes premium support and can be deployed in cloud or self-hosted environments.

