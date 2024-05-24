Grafana
Data visualization and monitoring platform for dashboards and alerting
Grafana
Data visualization and monitoring platform for dashboards and alerting
Grafana Description
Grafana is a data visualization and monitoring platform that enables users to query, visualize, alert on, and analyze data from multiple sources through customizable dashboards. The platform does not require data ingestion to a backend store, instead connecting to existing data sources through plugins and APIs to provide unified visibility across different systems. The platform supports multiple data visualization types including time series graphs, heatmaps, histograms, geomaps, tables, gauges, bar charts, and pie charts. Users can create dashboards that combine data from various sources including Kubernetes clusters, cloud services, and other infrastructure components. Grafana includes alerting capabilities that allow users to create, manage, and silence alerts within a single interface. The platform provides transformation features for renaming, summarizing, combining, and performing calculations across different queries and data sources. The platform offers data source plugins that connect to existing systems via APIs and render data in real time. It includes built-in support for correlating metrics, logs, and traces, with specific integration for Grafana Tempo for distributed tracing. Grafana is available in three editions: a free tier with limited users and community support, a Pro tier with pay-as-you-go pricing, and an Enterprise tier with annual commitments that includes premium support and can be deployed in cloud or self-hosted environments.
Grafana FAQ
Common questions about Grafana including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Grafana is Data visualization and monitoring platform for dashboards and alerting developed by Grafana Labs. It is a Security Operations solution designed to help security teams with Monitoring, Visualization, Dashboard.
FEATURED
Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox